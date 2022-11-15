Иван Дмитриев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иван Дмитриев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1861

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1825 г.р.

Мать

Около 1828 г.р.

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

ТЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1861

Отец: Крылов Дмитрий Герасимович

Мать: Евдокия Спиридоновна

Бракосочетание
01.11.1881 ст.

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
18.09.1889 ст.

Дочь: Лопатина (Косаткина) Пелагаея Ивановна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Прудцы, Дмитровский, Московская область
Смерть
Неизвестно

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