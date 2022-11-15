Иван Дмитриев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1861
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Скрыто настройками приватности
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1861
Отец: Крылов Дмитрий Герасимович
Мать: Евдокия Спиридоновна
Бракосочетание
01.11.1881 ст.
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
18.09.1889 ст.
Дочь: Лопатина (Косаткина) Пелагаея Ивановна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Прудцы, Дмитровский, Московская область
Смерть
Неизвестно