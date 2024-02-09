Кононова Марья Игнатовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
16.11.1886 ст.
Отец ребёнка: Кононов Иван Петрович
Рождение ребёнка
04.11.1888 ст.
Отец ребёнка: Кононов Иван Петрович
Рождение ребёнка
02.11.1889 ст.
Отец ребёнка: Кононов Иван Петрович
Рождение ребёнка
06.12.1891 ст.
Дочь: Кононова Анна Ивановна
Отец ребёнка: Кононов Иван Петрович
Рождение ребёнка
16.07.1895 ст.
Дочь: Нефедова (Кононова) Параскева Ивановна
Отец ребёнка: Кононов Иван Петрович
Смерть
Неизвестно