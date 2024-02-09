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Кононова Марья Игнатовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
16.11.1886 ст.

Сын: Кононов Матфей Иванович

Отец ребёнка: Кононов Иван Петрович

Кушерека, Онежский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
04.11.1888 ст.

Сын: Кононов Павел Иванович

Отец ребёнка: Кононов Иван Петрович

Кушерека, Онежский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
02.11.1889 ст.

Сын: Кононов Иосиф Иванович

Отец ребёнка: Кононов Иван Петрович

Кушерека, Онежский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
06.12.1891 ст.

Дочь: Кононова Анна Ивановна

Отец ребёнка: Кононов Иван Петрович

Кушерека, Онежский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
16.07.1895 ст.

Дочь: Нефедова (Кононова) Параскева Ивановна

Отец ребёнка: Кононов Иван Петрович

Кушерека, Онежский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
Неизвестно

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