Коробкова Аграфена Афанасьевна
Место рожденияШуйский уезд
Дата рождения1872
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
шьет меха
Рождение ребёнка
1896
Дочь: (Коробкова) Мария Александровна
Отец ребёнка: Коробков Александр Егорович
Клыгино, Родниковский муниципальный район, Ивановская область
Смерть
Неизвестно