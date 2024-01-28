Коробкова Аграфена Афанасьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коробкова Аграфена Афанасьевна

Место рождения

Шуйский уезд

Дата рождения

1872

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1874 г.р.

Дети

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Коробков Александр Егорович

Работа или профессия
Неизвестно
шьет меха
Рождение ребёнка
1896

Дочь: (Коробкова) Мария Александровна

Отец ребёнка: Коробков Александр Егорович

Клыгино, Родниковский муниципальный район, Ивановская область
Смерть
Неизвестно

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