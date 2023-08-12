Печерских (Ефанова) Мария Максимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1840
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Печерских Анна Яковлевна
Отец ребёнка: Печерских Яков Михайлович
Бракосочетание
03.05.1857 ст.
Каратузское, Каратузский муниципальный район, Красноярский край
Зарегистрировали свои отношения и обвенчались 03 мая 1857 года Каратузская Петро-Павловская церковь
Рождение ребёнка
22.12.1858
Дочь: Печерских Анисья Яковлевна
Отец ребёнка: Печерских Яков Михайлович
Рождение ребёнка
1863
Дочь: Печерских Евдокия Яковлевна
Отец ребёнка: Печерских Яков Михайлович
Рождение ребёнка
25.01.1866
Сын: Печерских Иоанн Яковлевич
Отец ребёнка: Печерских Яков Михайлович
Рождение ребёнка
1868
Дочь: Печерских Наталья Яковлевна
Отец ребёнка: Печерских Яков Михайлович
Рождение ребёнка
1873
Сын: Печерский Алексей Яковалевич
Отец ребёнка: Печерских Яков Михайлович
Смерть
Неизвестно