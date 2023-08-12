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Печерских (Ефанова) Мария Максимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1840

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840

Отец: Ефанов Максим Васильевич

Мать: Ефанова Елисавета Дмитриевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Печерских Анна Яковлевна

Отец ребёнка: Печерских Яков Михайлович

Бракосочетание
03.05.1857 ст.

Муж: Печерских Яков Михайлович

Каратузское, Каратузский муниципальный район, Красноярский край
Зарегистрировали свои отношения и обвенчались 03 мая 1857 года Каратузская Петро-Павловская церковь
Рождение ребёнка
22.12.1858

Дочь: Печерских Анисья Яковлевна

Отец ребёнка: Печерских Яков Михайлович

Рождение ребёнка
1863

Дочь: Печерских Евдокия Яковлевна

Отец ребёнка: Печерских Яков Михайлович

Рождение ребёнка
25.01.1866

Сын: Печерских Иоанн Яковлевич

Отец ребёнка: Печерских Яков Михайлович

Рождение ребёнка
1868

Дочь: Печерских Наталья Яковлевна

Отец ребёнка: Печерских Яков Михайлович

Рождение ребёнка
1873

Сын: Печерский Алексей Яковалевич

Отец ребёнка: Печерских Яков Михайлович

Смерть
Неизвестно

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