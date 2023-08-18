Гималтдинов Шарифулла — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГималтдинов Шарифулла

Гималтдинов Шарифулла

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гималтдинова Махисерур

Рождение ребёнка
1905

Дочь: (Гималтдинова) Марзия

Мать ребёнка: Гималтдинова Махисерур

Рождение ребёнка
1913

Сын: Гималтдинов Кашфулла

Мать ребёнка: Гималтдинова Махисерур

Рождение ребёнка
21.01.1925

Дочь: Гимранова (Гималтдинова) Амина

Мать ребёнка: Гималтдинова Махисерур

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.