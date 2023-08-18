Гималтдинов Шарифулла
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Гималтдинова Махисерур
Рождение ребёнка
1905
Дочь: (Гималтдинова) Марзия
Мать ребёнка: Гималтдинова Махисерур
Рождение ребёнка
1913
Сын: Гималтдинов Кашфулла
Мать ребёнка: Гималтдинова Махисерур
Рождение ребёнка
21.01.1925
Дочь: Гимранова (Гималтдинова) Амина
Мать ребёнка: Гималтдинова Махисерур
Смерть
Неизвестно