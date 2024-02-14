Богданов Сафа Вафиевич
Место рожденияс.Буриказганово.Башкирия
Дата рождения15.03.1912
Дата смерти09.01.1994
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.03.1912
Развод
Неизвестно
Жена: Богданова ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Аглиуллина (Богданова) Минжиян
Мать ребёнка: Богданова ?
Военная награда
Неизвестно
Богданов Сафа Вафаевич гв. ефрейтор Дата рождения __.__.1912 Место призыва Минусинский РВК, Красноярский край, Минусинский р-н Воинская часть 175 гв. артминп 4 гв. кд Дата поступления на службу 27.08.... Показать все
Рождение ребёнка
06.10.1932
Дочь: Аглиуллин (Богданова) Минжиян Сафиевна
Мать ребёнка: Богданова (Халикова) Минигаян Бадретдиновна
Бракосочетание
1935
Жена: Богданова ?
Бракосочетание
1935
Рождение ребёнка
1936
Сын: Богданов Мустафа Сафиевич
Мать ребёнка: Богданова (Халикова) Минигаян Бадретдиновна
Рождение ребёнка
1938
Дочь: (Богданова) Минигуль Сафиевна
Мать ребёнка: Богданова (Халикова) Минигаян Бадретдиновна
Рождение ребёнка
01.06.1941
Мать ребёнка: Богданова (Халикова) Минигаян Бадретдиновна
Рождение ребёнка
1946
Мать ребёнка: Богданова (Халикова) Минигаян Бадретдиновна
Рождение ребёнка
11.02.1947
Рождение ребёнка
22.12.1948
Мать ребёнка: Богданова (Халикова) Минигаян Бадретдиновна
Рождение ребёнка
01.04.1955
Рождение ребёнка
18.04.1957
Смерть
09.01.1994
Похороны
Неизвестно