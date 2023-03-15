Краснянская (Крыжановская) Варвара — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Краснянская (Крыжановская) Варвара

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1921

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

1880 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1921

Отец: Крыжановский Тимофей

Мать: Крыжановская Феодосия

Рождение ребёнка
1941

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Краснянский Борис

Рождение ребёнка
1945

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Краснянский Борис

Смерть
Неизвестно
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