Краснянская (Крыжановская) Варвара
Место рожденияНе указано
Дата рождения1921
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1921
Отец: Крыжановский Тимофей
Мать: Крыжановская Феодосия
Рождение ребёнка
1941
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Краснянский Борис
Рождение ребёнка
1945
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Краснянский Борис
Смерть
Неизвестно