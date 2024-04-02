Филиппов (Захара) Афанасий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Филиппов (Захара) Афанасий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1892 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Не указана

Жена

1888 г.р.

Дети

Добавил:

ИИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1861 ст.

Сын: Захаров Авдей

Мать ребёнка: Андреева Анна

Рождение ребёнка
1861 ст.

Дочь: Захарова Феодосия

Мать ребёнка: Андреева Анна

Рождение ребёнка
1864 ст.

Сын: Захаров Семен

Мать ребёнка: Андреева Анна

Рождение
1892 ст.

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Андреева Анна

Смерть
Неизвестно
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