Филиппов (Захара) Афанасий
Место рожденияНе указано
Дата рождения1892 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
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МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1861 ст.
Сын: Захаров Авдей
Мать ребёнка: Андреева Анна
Рождение ребёнка
1861 ст.
Дочь: Захарова Феодосия
Мать ребёнка: Андреева Анна
Рождение ребёнка
1864 ст.
Сын: Захаров Семен
Мать ребёнка: Андреева Анна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Андреева Анна
Смерть
Неизвестно