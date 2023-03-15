Матвеева Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Матвеева Мария

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1809

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

1812 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809

Отец: Парамон

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1842

Сын: Матвеев Феодул

Отец ребёнка: Матвеев Павел

Рождение ребёнка
1846

Сын: Матвеев Иван

Отец ребёнка: Матвеев Павел

Рождение ребёнка
1849

Сын: Матвеев Трофим

Отец ребёнка: Матвеев Павел

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Матвеев Павел

Смерть
Неизвестно
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