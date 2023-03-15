Матвеева Мария
Место рожденияНе указано
Дата рождения1809
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809
Отец: Парамон
Рождение ребёнка
1842
Сын: Матвеев Феодул
Отец ребёнка: Матвеев Павел
Рождение ребёнка
1846
Сын: Матвеев Иван
Отец ребёнка: Матвеев Павел
Рождение ребёнка
1849
Сын: Матвеев Трофим
Отец ребёнка: Матвеев Павел
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Матвеев Павел
Смерть
Неизвестно