Третьяков Кирилл Васильев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1792
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1792
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Коршуново, Глазовский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1814
Сын: Третьяков Григорий Кирилов
Мать ребёнка: Третьякова Татьяна Дометиева
Рождение ребёнка
1826
Мать ребёнка: Третьякова Татьяна Дометиева
Смерть
Неизвестно