Третьяков Кирилл Васильев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Третьяков Кирилл Васильев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1792

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЕЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1792

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Коршуново, Глазовский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1814

Сын: Третьяков Григорий Кирилов

Мать ребёнка: Третьякова Татьяна Дометиева

Рождение ребёнка
1826

Сын: Третьяков Яков Кирилов

Мать ребёнка: Третьякова Татьяна Дометиева

Смерть
Неизвестно

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