Пирожков Андрей Петров
Место рождения
Дата рождения1797
Дата смерти1843
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Рождение
1797
Отец: Пирожков Пётр
Отец - дворовый служитель завода Андрей Петров Пирожков (Пашийского приходу Кусье-Александровского)*1797 + 1843 (умер в 46 лет); Мать – дочь умершего служителя завода Марья Евдокимова *1797; Братья:... Показать все
Рождение ребёнка
1816
Дочь: Пирожкова Варвара Андреева
Мать ребёнка: Пирожкова Марья Евдокимова
Рождение ребёнка
1818
Дочь: Пирожкова Дарья Андреева
Мать ребёнка: Пирожкова Марья Евдокимова
Рождение ребёнка
1821
Дочь: Пирожкова Ирина Андреева
Мать ребёнка: Пирожкова Марья Евдокимова
Рождение ребёнка
1830
Мать ребёнка: Пирожкова Марья Евдокимова
Рождение ребёнка
1832
Мать ребёнка: Пирожкова Марья Евдокимова
Рождение ребёнка
1837
Дочь: Саломатова Ксения Андреева
Мать ребёнка: Пирожкова Марья Евдокимова
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1843