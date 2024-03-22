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Пирожков Андрей Петров

Место рождения

Кусье-Александровский, Горнозаводский, Пермский край

Дата рождения

1797

Дата смерти

1843

Пол

Мужской

Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1797

Отец: Пирожков Пётр

Мать: не указана

Кусье-Александровский, Горнозаводский, Пермский край
Отец - дворовый служитель завода Андрей Петров Пирожков (Пашийского приходу Кусье-Александровского)*1797 + 1843 (умер в 46 лет); Мать – дочь умершего служителя завода Марья Евдокимова *1797; Братья:... Показать все
Рождение ребёнка
1816

Дочь: Пирожкова Варвара Андреева

Мать ребёнка: Пирожкова Марья Евдокимова

Бисерский, Пермский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
1818

Дочь: Пирожкова Дарья Андреева

Мать ребёнка: Пирожкова Марья Евдокимова

Бисерский, Пермский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
1821

Дочь: Пирожкова Ирина Андреева

Мать ребёнка: Пирожкова Марья Евдокимова

Бисерский, Пермский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
1830

Сын: Пирожков Егор Андреев

Мать ребёнка: Пирожкова Марья Евдокимова

Бисерский, Пермский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
1832

Сын: Пирожков Иван Андреев

Мать ребёнка: Пирожкова Марья Евдокимова

Бисерский, Пермский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
1837

Дочь: Саломатова Ксения Андреева

Мать ребёнка: Пирожкова Марья Евдокимова

Бисерский, Пермский уезд, Пермская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пирожкова Марья Евдокимова

Бисерский, Пермский уезд, Пермская губерния
Смерть
1843
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