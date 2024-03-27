Замалетдинова (Насретдинова) Минзиан
Место рожденияТатарская АССР, Буденновский р-н, д. Вольный Стан
Дата рождения1913
Дата смерти?.05.1991
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1913
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1933
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Замалетдинов Бадретдин
Рождение ребёнка
22.02.1936
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Замалетдинов Бадретдин
Смерть
?.05.1991