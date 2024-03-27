Замалетдинова (Насретдинова) Минзиан — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Замалетдинова (Насретдинова) Минзиан

Место рождения

Татарская АССР, Буденновский р-н, д. Вольный Стан

Дата рождения

1913

Дата смерти

?.05.1991

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1903 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1913

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Замалетдинов Бадретдин

Рождение ребёнка
1933

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Замалетдинов Бадретдин

Вольный Стан, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
22.02.1936

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Замалетдинов Бадретдин

Вольный Стан, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
?.05.1991

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