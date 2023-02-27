Плаксин Василий
Место рожденияНе указано
Дата рождения1802
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802
Отец: Плаксин Кирилл
Мать: (Плаксина) Стефанида
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: (Плаксина) Федосья
Рождение ребёнка
1823
Сын: Плаксин Стефан
Мать ребёнка: (Плаксина) Федосья
Место жительства
1835
Сагуны, Подгоренский муниципальный район, Воронежская область
ГАВО Ф. И-18 оп.1 д.298
Смерть
Неизвестно