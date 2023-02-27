Плаксин Василий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Плаксин Василий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1802

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802

Отец: Плаксин Кирилл

Мать: (Плаксина) Стефанида

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Плаксина) Федосья

Рождение ребёнка
1823

Сын: Плаксин Стефан

Мать ребёнка: (Плаксина) Федосья

Место жительства
1835
Сагуны, Подгоренский муниципальный район, Воронежская область
ГАВО Ф. И-18 оп.1 д.298
Смерть
Неизвестно

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