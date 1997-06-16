Корнев Геннадий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКорнев Геннадий

Корнев Геннадий

avatar

Место рождения

Новосибирск, Россия

Дата рождения

08.09.1930

Дата смерти

16.06.1997

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1935 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ДФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.09.1930

Отец: не указан

Мать: не указана

Новосибирск, Россия
Рождение ребёнка
?.04.1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Корнева Мария

Новосибирск, Россия
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Корнева Мария

Смерть
16.06.1997
Новосибирск, Россия
Причина смерти: Рак
Похороны
Неизвестно
Новосибирск, Россия
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close