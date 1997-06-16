Корнев Геннадий
Место рожденияНовосибирск, Россия
Дата рождения08.09.1930
Дата смерти16.06.1997
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
?.04.1955
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Корнева Мария
Новосибирск, Россия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Корнева Мария
Смерть
16.06.1997
Новосибирск, Россия
Причина смерти: Рак
Похороны
Неизвестно
Новосибирск, Россия