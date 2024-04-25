Васильев Виталий Фёдорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1921
Дата смерти1976
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1948
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Васильева Тамара Денисовна
Рождение ребёнка
1950
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Васильева Тамара Денисовна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1976