Васильев Виталий Фёдорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Васильев Виталий Фёдорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1921

Дата смерти

1976

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1926 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1921

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Васильева Тамара Денисовна

Рождение ребёнка
1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Васильева Тамара Денисовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Васильева Тамара Денисовна

Смерть
1976
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