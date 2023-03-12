Куров Николай Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1888
Дата смерти?.05.1968
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888
Отец: Куров Иван Семёнович
Бракосочетание
Около 1914
Жена: Курова Лукерья Ильинична
Рождение ребёнка
02.12.1924
Дочь: Макарова Мария Николаевна
Мать ребёнка: Курова Лукерья Ильинична
Смерть
?.05.1968
Жолымбет, Шортандинский район, Акмолинская область