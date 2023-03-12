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Куров Николай Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1888

Дата смерти

?.05.1968

Пол

Мужской

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888

Отец: Куров Иван Семёнович

Мать: не указана

Бракосочетание
Около 1914

Жена: Курова Лукерья Ильинична

Новорыбинка, Аккольский район, Акмолинская область
Рождение ребёнка
02.12.1924

Дочь: Макарова Мария Николаевна

Мать ребёнка: Курова Лукерья Ильинична

Новорыбинка, Аккольский район, Акмолинская область
Смерть
?.05.1968
Жолымбет, Шортандинский район, Акмолинская область
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