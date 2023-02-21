Юрина Надежда Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Юрина Надежда Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.09.1949

Пол

Женский

Добавил:

НА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.09.1949

Отец: Кондратьев Федор Иванович

Мать: Кондратьева Зинаида Павловна

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