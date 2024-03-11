Ацеров Григорий Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ацеров Григорий Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.04.1903

Дочь: Ацерова Александра Григорьевна

Мать ребёнка: Ацерова Александра Прокопьевна

Спирино, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
МК Николаевской церкви с. Спирино за 1903 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3347]
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ацерова Александра Прокопьевна

Смерть
Неизвестно
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