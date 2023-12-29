Курчинская (Лебедева) Елена Терентьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Курчинская (Лебедева) Елена Терентьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Дети

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Добавил:

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Лебедев Терентий

Мать: Лебедева Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно

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