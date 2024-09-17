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Полихач Михаил Савельевич

Место рождения

Советская Гавань, Советско-Гаванский муниципальный район, Хабаровский край

Дата рождения

09.09.1913

Дата смерти

12.12.1980

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.09.1913

Отец: Полихач Савелий Васильевич

Мать: Полихач (Кваша) Анна Васильевна

Советская Гавань, Советско-Гаванский муниципальный район, Хабаровский край
место рождения взято из альбома участника ВОВ сайт www.pamyat-naroda.ru
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Полихач Евгений Михайлович

Мать ребёнка: Полихач (Дягилева) Анна Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Полихач (Дягилева) Анна Петровна

Рождение ребёнка
1946

Сын: Полихач Михаил Михайлович

Мать ребёнка: Полихач (Дягилева) Анна Петровна

Смерть
12.12.1980
Черкесск, Черкесский, Карачаево-Черкесская Республика

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