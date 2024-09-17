Полихач Михаил Савельевич
Место рождения
Дата рождения09.09.1913
Дата смерти12.12.1980
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.09.1913
место рождения взято из альбома участника ВОВ сайт www.pamyat-naroda.ru
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Полихач Евгений Михайлович
Мать ребёнка: Полихач (Дягилева) Анна Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1946
Сын: Полихач Михаил Михайлович
Мать ребёнка: Полихач (Дягилева) Анна Петровна
Смерть
12.12.1980
Черкесск, Черкесский, Карачаево-Черкесская Республика