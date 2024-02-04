Хамидуллин Сагитулла Ауспакович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хамидуллин Сагитулла Ауспакович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Хамидуллин Ауспак Хамидуллаевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Хамидуллин Насибулла Сагитуллаевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Хамидуллин Халиулла Сагитуллаевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Хамидуллин Искандер Сагитуллаевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
23.01.1956

Дочь: Разубаева Нурия Сагитуллаевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
22.01.1958

Дочь: Курманова Мунавара Сагитуллаевна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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