Хамидуллин Сагитулла Ауспакович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Хамидуллин Ауспак Хамидуллаевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Хамидуллин Насибулла Сагитуллаевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Хамидуллин Халиулла Сагитуллаевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Хамидуллин Искандер Сагитуллаевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
23.01.1956
Дочь: Разубаева Нурия Сагитуллаевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
22.01.1958
Дочь: Курманова Мунавара Сагитуллаевна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно