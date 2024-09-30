Раппу Иосиф Иванович
Место рождения
Дата рождения22.02.1882
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.02.1882
Бракосочетание
29.06.1905
Рождение ребёнка
21.08.1909
Сын: Раппу Иван Иосифович
Мать ребёнка: Раппу (Кайялайнен) Елизавета Андреевна
Рождение ребёнка
21.12.1911
Мать ребёнка: Раппу (Кайялайнен) Елизавета Андреевна
Рождение ребёнка
12.12.1914
Сын: Раппу Александр Иосифович
Мать ребёнка: Раппу (Кайялайнен) Елизавета Андреевна
Рождение ребёнка
31.01.1918
Дочь: (Раппу) Эмилия Иосифовна
Мать ребёнка: Раппу (Кайялайнен) Елизавета Андреевна
Рождение ребёнка
25.06.1921
Дочь: (Раппу) Нина Иосифовна
Мать ребёнка: Раппу (Кайялайнен) Елизавета Андреевна
Смерть
Неизвестно