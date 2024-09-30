Раппу Иосиф Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРаппу Иосиф Иванович

Раппу Иосиф Иванович

Место рождения

Палколово, Константиновская волость, Петергофский уезд

Дата рождения

22.02.1882

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.02.1882

Отец: Раппу Иван Абрамович

Мать: Раппу (Эртте) Екатерина Абрамовна

Палколово, Константиновская волость, Петергофский уезд
Бракосочетание
29.06.1905

Жена: Раппу (Кайялайнен) Елизавета Андреевна

Рождение ребёнка
21.08.1909

Сын: Раппу Иван Иосифович

Мать ребёнка: Раппу (Кайялайнен) Елизавета Андреевна

Палколово, Константиновская волость, Петергофский уезд
Рождение ребёнка
21.12.1911

Сын: Раппу Николай Иосифович

Мать ребёнка: Раппу (Кайялайнен) Елизавета Андреевна

Палколово, Константиновская волость, Петергофский уезд
Рождение ребёнка
12.12.1914

Сын: Раппу Александр Иосифович

Мать ребёнка: Раппу (Кайялайнен) Елизавета Андреевна

Палколово, Константиновская волость, Петергофский уезд
Рождение ребёнка
31.01.1918

Дочь: (Раппу) Эмилия Иосифовна

Мать ребёнка: Раппу (Кайялайнен) Елизавета Андреевна

Палколово, Константиновская волость, Петергофский уезд
Рождение ребёнка
25.06.1921

Дочь: (Раппу) Нина Иосифовна

Мать ребёнка: Раппу (Кайялайнен) Елизавета Андреевна

Палколово, Константиновская волость, Петергофский уезд
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.