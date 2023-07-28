Неизвестно Израиль
Место рожденияНе указано
Дата рождения1865
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Отец: не указан
Мать: не указана
Дочь: (Свойская) Ципа Израилевна
Мать ребёнка: (Свойская) Рахель (Рива-Рохл)
Дочь: (Свойская) Малка Израилевна
Мать ребёнка: (Свойская) Рахель (Рива-Рохл)
Дочь: Моносова (Моносова (Свойская)) Лея-Итта (Ида) Израилевна
Мать ребёнка: (Свойская) Рахель (Рива-Рохл)
Дочь: (Вассерман (Свойская)) Сара (Софья) Израилевна
Мать ребёнка: (Свойская) Рахель (Рива-Рохл)
Дочь: (Кур (Свойская)) Эди (Надя) Израилевна
Мать ребёнка: (Свойская) Рахель (Рива-Рохл)
Сын: Неизвестно Абрам (Альберт) Израилевич
Мать ребёнка: (Свойская) Рахель (Рива-Рохл)
Дочь: (Свойская) Яхна (Анна) Израилевна
Мать ребёнка: (Свойская) Рахель (Рива-Рохл)
Дочь: (Фомина (Свойская)) Фаина Израилевна
Мать ребёнка: (Свойская) Рахель (Рива-Рохл)