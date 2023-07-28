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Неизвестно Израиль

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1865

Пол

Мужской

Добавил:

ММ
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Место
Комментарий
Рождение
1865

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Свойская) Ципа Израилевна

Мать ребёнка: (Свойская) Рахель (Рива-Рохл)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Свойская) Малка Израилевна

Мать ребёнка: (Свойская) Рахель (Рива-Рохл)

Рождение ребёнка
1886

Дочь: Моносова (Моносова (Свойская)) Лея-Итта (Ида) Израилевна

Мать ребёнка: (Свойская) Рахель (Рива-Рохл)

Себеж, Себежский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
25.12.1897

Дочь: (Вассерман (Свойская)) Сара (Софья) Израилевна

Мать ребёнка: (Свойская) Рахель (Рива-Рохл)

Рождение ребёнка
1898

Дочь: (Кур (Свойская)) Эди (Надя) Израилевна

Мать ребёнка: (Свойская) Рахель (Рива-Рохл)

Рождение ребёнка
09.05.1899

Сын: Неизвестно Абрам (Альберт) Израилевич

Мать ребёнка: (Свойская) Рахель (Рива-Рохл)

Рождение ребёнка
25.12.1901

Дочь: (Свойская) Яхна (Анна) Израилевна

Мать ребёнка: (Свойская) Рахель (Рива-Рохл)

Рождение ребёнка
18.03.1907

Дочь: (Фомина (Свойская)) Фаина Израилевна

Мать ребёнка: (Свойская) Рахель (Рива-Рохл)

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