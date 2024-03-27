Садриева Оксана Геннадьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Садриева Оксана Геннадьевна

Место рождения

Искитим

Дата рождения

09.11.196

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

201 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.11.196

Отец: не указан

Мать: не указана

Искитим
Рождение ребёнка
24.05.201

Сын: Садриев Арсений Зинурович

Отец ребёнка: Садриев Зинур Ирикович

г.Сургут, ХМАО, РФ
Рождение ребёнка
03.01.1996

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Садриев Зинур Ирикович

г.Лянтор Сургутский район ХМАО РСФСР
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