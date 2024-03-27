Садриева Оксана Геннадьевна
Место рожденияИскитим
Дата рождения09.11.196
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
24.05.201
Сын: Садриев Арсений Зинурович
Отец ребёнка: Садриев Зинур Ирикович
г.Сургут, ХМАО, РФ
Рождение ребёнка
03.01.1996
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Садриев Зинур Ирикович
г.Лянтор Сургутский район ХМАО РСФСР