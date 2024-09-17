Купцова Ирина Борисовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКупцова Ирина Борисовна

Купцова Ирина Борисовна

Место рождения

Пальчинки, Касимовский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

1868

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868

Отец: Купцов Борис Васильевич

Мать: не указана

Пальчинки, Касимовский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
05.10.1885

Муж: Иванов Герасим Петрович

Рождение ребёнка
01.02.1898

Сын: Иванов Григорий Герасимович

Отец ребёнка: Иванов Герасим Петрович

Рождение ребёнка
04.02.1910

Дочь: Герасимова Мария Герасимовна

Отец ребёнка: Иванов Герасим Петрович

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.