Купцова Ирина Борисовна
Место рождения
Дата рождения1868
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868
Отец: Купцов Борис Васильевич
Мать: не указана
Бракосочетание
05.10.1885
Рождение ребёнка
01.02.1898
Сын: Иванов Григорий Герасимович
Отец ребёнка: Иванов Герасим Петрович
Рождение ребёнка
04.02.1910
Дочь: Герасимова Мария Герасимовна
Отец ребёнка: Иванов Герасим Петрович
Смерть
Неизвестно