Kārkliņš Jānis — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Kārkliņš Jānis

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

MV
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Damberga-Darkevics (Kārkliņa-Darkevics) Eda

Мать ребёнка: Kārkliņa (Brūšniece) Lība

Рождение ребёнка
22.10.1918

Дочь: Bolcikova (Kārkliņa) Jūle

Мать ребёнка: Kārkliņa (Brūšniece) Lība

Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно

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