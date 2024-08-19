Kārkliņš Jānis
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Скрыто настройками приватности
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Damberga-Darkevics (Kārkliņa-Darkevics) Eda
Мать ребёнка: Kārkliņa (Brūšniece) Lība
Рождение ребёнка
22.10.1918
Дочь: Bolcikova (Kārkliņa) Jūle
Мать ребёнка: Kārkliņa (Brūšniece) Lība
Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно