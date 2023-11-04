Герасимов Петр Герасимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Герасимов Петр Герасимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.11.1931

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.11.1931

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Соловьева Валентина Ильинична

Рождение ребёнка
27.08.1961

Дочь: Герасимова Надежда Петровна

Мать ребёнка: Соловьева Валентина Ильинична

Рождение ребёнка
18.06.1965

Сын: Герасимов Сергей Петрович

Мать ребёнка: Соловьева Валентина Ильинична

Смерть
Неизвестно

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