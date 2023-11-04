Герасимов Петр Герасимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.11.1931
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.11.1931
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
27.08.1961
Дочь: Герасимова Надежда Петровна
Мать ребёнка: Соловьева Валентина Ильинична
Рождение ребёнка
18.06.1965
Сын: Герасимов Сергей Петрович
Мать ребёнка: Соловьева Валентина Ильинична
Смерть
Неизвестно