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Масленников Василий

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Место рождения

х.Провоторовское, Урюпинский р-он, Сталинградская обл.

Дата рождения

25.12.1912

Дата смерти

19.10.1999

Пол

Мужской

Добавил:

ИИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.12.1912

Отец: Масленников Петр

Мать: Масленникова (Стригина) Матрёна

Бракосочетание
28.01.1942

Жена: Масленникова (Иваненко) Александра

Рождение ребёнка
04.11.1943

Дочь: (Масленникова) Валентина

Мать ребёнка: Масленникова (Иваненко) Александра

Рождение ребёнка
25.12.1944

Сын: Масленников Николай

Мать ребёнка: Масленникова (Иваненко) Александра

Рождение ребёнка
08.12.1946

Дочь: Романенко (Масленникова) Надежда

Мать ребёнка: Масленникова (Иваненко) Александра

Рождение ребёнка
28.07.1952

Дочь: (Масленникова) Татьяна

Мать ребёнка: Масленникова (Иваненко) Александра

Рождение ребёнка
10.02.1954

Дочь: Ермошина (Масленникова) Лидия

Мать ребёнка: Масленникова (Иваненко) Александра

Рождение ребёнка
20.10.1960

Сын: Масленников Виктор

Мать ребёнка: Масленникова (Иваненко) Александра

Смерть
19.10.1999
Причина смерти: Сердечный приступ
Похороны
Неизвестно

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