Масленников Василий
Место рождениях.Провоторовское, Урюпинский р-он, Сталинградская обл.
Дата рождения25.12.1912
Дата смерти19.10.1999
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.12.1912
Отец: Масленников Петр
Бракосочетание
28.01.1942
Рождение ребёнка
04.11.1943
Дочь: (Масленникова) Валентина
Мать ребёнка: Масленникова (Иваненко) Александра
Рождение ребёнка
25.12.1944
Сын: Масленников Николай
Мать ребёнка: Масленникова (Иваненко) Александра
Рождение ребёнка
08.12.1946
Дочь: Романенко (Масленникова) Надежда
Мать ребёнка: Масленникова (Иваненко) Александра
Рождение ребёнка
28.07.1952
Дочь: (Масленникова) Татьяна
Мать ребёнка: Масленникова (Иваненко) Александра
Рождение ребёнка
10.02.1954
Дочь: Ермошина (Масленникова) Лидия
Мать ребёнка: Масленникова (Иваненко) Александра
Рождение ребёнка
20.10.1960
Сын: Масленников Виктор
Мать ребёнка: Масленникова (Иваненко) Александра
Смерть
19.10.1999
Причина смерти: Сердечный приступ
Похороны
Неизвестно