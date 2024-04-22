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Шипицын Ермил Иванов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1760

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1760

Отец: Шипицин (Шипицын) Иван Иванов

Мать: Шипицына Марфа Герасимова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шипицына Агрофена Петрова

Рождение ребёнка
1784

Сын: Шипицын Евдоким Ермилов

Мать ребёнка: Шипицына Агрофена Петрова

Рождение ребёнка
1791

Сын: Шипицын Иван Ермилов

Мать ребёнка: Шипицына Агрофена Петрова

Рождение ребёнка
1797

Дочь: Шипицына Авдотья Ермилова

Мать ребёнка: Шипицына Агрофена Петрова

Рождение ребёнка
1802

Дочь: Шипицына Федосья Ермилова

Мать ребёнка: Шипицына Агрофена Петрова

Смерть
Неизвестно

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