Шипицын Ермил Иванов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1760
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1760
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1784
Мать ребёнка: Шипицына Агрофена Петрова
Рождение ребёнка
1791
Сын: Шипицын Иван Ермилов
Мать ребёнка: Шипицына Агрофена Петрова
Рождение ребёнка
1797
Дочь: Шипицына Авдотья Ермилова
Мать ребёнка: Шипицына Агрофена Петрова
Рождение ребёнка
1802
Дочь: Шипицына Федосья Ермилова
Мать ребёнка: Шипицына Агрофена Петрова
Смерть
Неизвестно