Пухначёв Игнат (Игнатий) Македонович 1895 — найти родственников по фамилии на Familio

Пухначёв Игнат (Игнатий) Македонович

Автор
ЕМ
Максимова Е.

мужской, родился 1895

умер 1942

Отец
Пухначёв МакедонНеизвестно г.р.
Дети
Пухначёв Василий Игнатьевич1924 г.р.
Молчанова (Пухначёва) Надежда ИгнатьевнаНеизвестно г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895

Отец: Пухначёв Македон

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Молчанова (Пухначёва) Надежда Игнатьевна

Мать ребёнка: Пухначёва Евдокия Васильевна

Рождение ребёнка
1924

Сын: Пухначёв Василий Игнатьевич

Мать ребёнка: Пухначёва Евдокия Васильевна

Телятково, Морозовская волость, Вяземский уезд

Рождение ребёнка
26.07.1927

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Пухначёва Евдокия Васильевна

Скрыто настройками приватности
Смерть
1942

Год указан примерно, данных пока нет. Был осуждён в 1942 году по 58 статье на 10 лет ИТЛ без права переписки. Тогда это означало расстрел. Точной даты гибели нет. Реабилитирован в 2002 году.

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