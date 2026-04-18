Пухначёв Игнат (Игнатий) Македонович
мужской, родился 1895
умер 1942
ОтецПухначёв МакедонНеизвестно г.р.
Дети
Пухначёв Василий Игнатьевич1924 г.р.
Молчанова (Пухначёва) Надежда ИгнатьевнаНеизвестно г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895
Отец: Пухначёв Македон
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Молчанова (Пухначёва) Надежда Игнатьевна
Мать ребёнка: Пухначёва Евдокия Васильевна
Рождение ребёнка
1924
Сын: Пухначёв Василий Игнатьевич
Мать ребёнка: Пухначёва Евдокия Васильевна
Телятково, Морозовская волость, Вяземский уезд
Рождение ребёнка
26.07.1927
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Пухначёва Евдокия Васильевна
Скрыто настройками приватности
Смерть
1942