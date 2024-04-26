Доронина (Добрынина) Любовь Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
13.12.2004
Сын: Доронин Дмитрий Вадимович
Отец ребёнка: Доронин Вадим Петрович
Рождение ребёнка
23.12.2005
Дочь: (Доронина) Арина Вадимовна
Отец ребёнка: Доронин Вадим Петрович