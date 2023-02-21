Солодянкин Гаврил Герасимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Солодянкин Гаврил Герасимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1790

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1790

Отец: Солодянкин Герасим Иванович

Мать: Солодянкина Стефанида Архиповна

Рождение ребёнка
1813

Дочь: Зинаида Гавриловна

Мать ребёнка: Солодянкина Матрона Егоровна

Рождение ребёнка
1814

Сын: Солодянкин Марк Гаврилович

Мать ребёнка: Солодянкина Матрона Егоровна

Рождение ребёнка
1816

Сын: Солодянкин Иван Гаврилович

Мать ребёнка: Солодянкина Матрона Егоровна

Рождение ребёнка
1821

Дочь: Пелагея Гавриловна

Мать ребёнка: Солодянкина Матрона Егоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Солодянкина Матрона Егоровна

Смерть
Неизвестно
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