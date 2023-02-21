Солодянкин Гаврил Герасимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1790
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1790
Рождение ребёнка
1813
Дочь: Зинаида Гавриловна
Мать ребёнка: Солодянкина Матрона Егоровна
Рождение ребёнка
1814
Сын: Солодянкин Марк Гаврилович
Мать ребёнка: Солодянкина Матрона Егоровна
Рождение ребёнка
1816
Сын: Солодянкин Иван Гаврилович
Мать ребёнка: Солодянкина Матрона Егоровна
Рождение ребёнка
1821
Дочь: Пелагея Гавриловна
Мать ребёнка: Солодянкина Матрона Егоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно