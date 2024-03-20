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Петухов Александр Григорьевич

Место рождения

Ивановское, Вологодский район, Вологодская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Ивановское, Вологодский район, Вологодская область
Попал в плен (военное)
02.11.1914
Мазурские озёра, лагерь Герделеген (севернее Магдебурга)
Участие в бою
До 02.11.1914 ст.
Варшавско-Ивангородская операция
Лечение в госпитале
Между 02.11.1914 и 29.06.1916 ст.
Резервный лазарет 5
Военная служба
С 1914 по 1916
172-й Лидский стрелковый полк, ефрейтор
Упоминание
?.12.1915
Сен-Кантен, заболел
Упоминание
До 29.06.1916 ст.
Перемещение для обмена военнопленными, в лагерь пленных №3, Альтдамм
Награда
01.07.1916 ст.
Награждён Георгиевской медалью IV степени, под номером 890099 "нижних чинов-инвалид"
Упоминание
02.07.1916 ст.
Освобождение из плена
Лечение в госпитале
С 05.07.1916 ст.
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Городской лазарет №5
Смерть
Неизвестно
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