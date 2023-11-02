Исакова (Маношина) Евдокия Артемовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Исакова (Маношина) Евдокия Артемовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Дети

1926 г.р.
1935 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

MM
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Маношин Артем

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1926

Сын: Исаков Владимир Ильич

Отец ребёнка: Исаков Илья Васильевич

Марьевка, Городищенский уезд, Пензенская губерния
Рождение ребёнка
09.05.1935

Сын: Исаков Николай Ильич

Отец ребёнка: Исаков Илья Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Исаков Виктор Ильич

Отец ребёнка: Исаков Илья Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Исаков Илья Васильевич

Смерть
Неизвестно
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