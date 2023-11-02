Исакова (Маношина) Евдокия Артемовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Маношин Артем
Рождение ребёнка
1926
Отец ребёнка: Исаков Илья Васильевич
Марьевка, Городищенский уезд, Пензенская губерния
Рождение ребёнка
09.05.1935
Сын: Исаков Николай Ильич
Отец ребёнка: Исаков Илья Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Исаков Виктор Ильич
Отец ребёнка: Исаков Илья Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Исаков Илья Васильевич
Смерть
Неизвестно