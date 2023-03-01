Триодин Свящ. Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1825
Дата смерти1903
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825
Отец: Триодин Николай
Рождение ребёнка
1850
Мать ребёнка: Александра Ивановна
Никиткино, Егорьевский у., Рязанская губ.
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Александра Ивановна
Смерть
1903
с. Никиткино, Егорьевский у., Рязанская губ.
Никиткино, Егорьевский у., Рязанская губ.