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Триодин Свящ. Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1825

Дата смерти

1903

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825

Отец: Триодин Николай

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1850

Сын: Триодин Свящ. Васильевич

Мать ребёнка: Александра Ивановна

Никиткино, Егорьевский у., Рязанская губ.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Александра Ивановна

Смерть
1903
с. Никиткино, Егорьевский у., Рязанская губ.
Никиткино, Егорьевский у., Рязанская губ.
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