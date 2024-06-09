Субботина (Попова) Фекла Андреевна
Место рождения
Дата рождения1890
Дата смерти17.04.1975
ПолЖенский
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890
Отец: Попов Андрей Власьевич
Мать: Попова Федосья Карпевна
Рождение ребёнка
05.10.1927
Дочь: Чуманова (Субботина) Клавдия Сергеевна
Отец ребёнка: не указан
Шешукова, Тюменский округ, Уральская область
Смерть
17.04.1975
Тюмень, город Тюмень, Тюменская область
Склероз сосудов головного мозга, общий атеросклероз