Субботина (Попова) Фекла Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Субботина (Попова) Фекла Андреевна

Место рождения

Мальково, Тюменский муниципальный район, Тюменская область

Дата рождения

1890

Дата смерти

17.04.1975

Пол

Женский

Добавил:

ДД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890

Отец: Попов Андрей Власьевич

Мать: Попова Федосья Карпевна

Мальково, Тюменский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
05.10.1927

Дочь: Чуманова (Субботина) Клавдия Сергеевна

Отец ребёнка: не указан

Шешукова, Тюменский округ, Уральская область
Смерть
17.04.1975
Тюмень, город Тюмень, Тюменская область
Склероз сосудов головного мозга, общий атеросклероз

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