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Егоров Михаил Васильевич

Место рождения

Рябцево, Гагаринский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

05.11.1908

Дата смерти

18.03.1981

Пол

Мужской

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.11.1908

Отец: Егоров Василий Георгиев

Мать: Егорова Анна Ефимиева

Рябцево, Гагаринский муниципальный район, Смоленская область
Крещение
06.11.1908
Будаево, Гагаринский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
24.11.1934

Дочь: Соколова (Круглова) Ольга Михайловна

Мать ребёнка: Егорова (Круглова) Анна Георгиевна

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
13.02.1936

Жена: Егорова (Круглова) Анна Георгиевна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
20.06.1941

Дочь: (Егороваа) Лидия Михайловна

Мать ребёнка: Егорова (Круглова) Анна Георгиевна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
15.10.1946

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Егорова (Круглова) Анна Георгиевна

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
18.03.1981
Москва, город федерального значения Москва
Причина смерти: рак правого легкого
Похороны
Неизвестно
Участок 42

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