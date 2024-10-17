Егоров Михаил Васильевич
Место рождения
Дата рождения05.11.1908
Дата смерти18.03.1981
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.11.1908
Отец: Егоров Василий Георгиев
Мать: Егорова Анна Ефимиева
Крещение
06.11.1908
Будаево, Гагаринский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
24.11.1934
Дочь: Соколова (Круглова) Ольга Михайловна
Мать ребёнка: Егорова (Круглова) Анна Георгиевна
Бракосочетание
13.02.1936
Рождение ребёнка
20.06.1941
Дочь: (Егороваа) Лидия Михайловна
Мать ребёнка: Егорова (Круглова) Анна Георгиевна
Рождение ребёнка
15.10.1946
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Егорова (Круглова) Анна Георгиевна
Смерть
18.03.1981
Причина смерти: рак правого легкого
Похороны
Неизвестно
Участок 42