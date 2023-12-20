Степаньков Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Степаньков Иван

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

1893 г.р.
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Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Степаньков ?

Мать: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Степанькова Степанида

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Степанькова Степанида

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Степанькова Степанида

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Степанькова Степанида

Рождение ребёнка
1893

Сын: Степаньков Илларион

Мать ребёнка: Степанькова Степанида

Смерть
Неизвестно

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