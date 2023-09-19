Авдеев Иван Семенович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Авдеев Александр Иванович
Мать ребёнка: Авдеева Мария Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Авдеева Ольга Ивановна
Мать ребёнка: Авдеева Мария Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Авдеева Мария Михайловна
Смерть
Неизвестно