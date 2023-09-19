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Авдеев Иван Семенович

Место рождения

Бряньково, Суворовский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Авдеев Семен Васильевич

Мать: Авдеева (Колянова) Ольга Михайловна

Бряньково, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Авдеев Александр Иванович

Мать ребёнка: Авдеева Мария Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Авдеева Ольга Ивановна

Мать ребёнка: Авдеева Мария Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Авдеева Мария Михайловна

Смерть
Неизвестно

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