Тудвасев Игорь Валентинович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тудвасев Игорь Валентинович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.12.1981

Пол

Мужской

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.12.1981

Отец: Тудвасев Валентин Михайлович

Мать: Тудвасева Раиса

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Тудвасева Вера Игоревна

Мать ребёнка: Минервина Елена Олеговна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тудвасев Ермолай Игоревич

Мать ребёнка: Минервина Елена Олеговна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Минервина Елена Олеговна

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