Тудвасев Игорь Валентинович
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.12.1981
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.12.1981
Отец: Тудвасев Валентин Михайлович
Мать: Тудвасева Раиса
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Тудвасева Вера Игоревна
Мать ребёнка: Минервина Елена Олеговна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Тудвасев Ермолай Игоревич
Мать ребёнка: Минервина Елена Олеговна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Минервина Елена Олеговна