Одерова (Меледина) Клавдия Васильевна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Одерова (Меледина) Клавдия Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ММ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Меледин Василий Осипович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Одеров Валерий Николаевич

Отец ребёнка: Одеров Николай Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Одерова Тамара Николаевна

Отец ребёнка: Одеров Николай Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Одерова Ирина Николаевна

Отец ребёнка: Одеров Николай Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Одеров Николай Иванович

Смерть
Неизвестно

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