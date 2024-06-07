Одерова (Меледина) Клавдия Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Меледин Василий Осипович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Одеров Валерий Николаевич
Отец ребёнка: Одеров Николай Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Одерова Тамара Николаевна
Отец ребёнка: Одеров Николай Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Одерова Ирина Николаевна
Отец ребёнка: Одеров Николай Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно