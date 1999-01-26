Пастухова (Болембах) Зинаида
Место рожденияс.Шералдай Бурятской АССР
Дата рождения17.08.1903
Дата смерти26.01.1999
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.08.1903
Отец: Болембах Иуда
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Пастухов Михаил
Работа или профессия
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
пекарь
Рождение ребёнка
09.11.1927
Дочь: (Пастухова) Ирина
Отец ребёнка: Пастухов Михаил
Смерть
26.01.1999