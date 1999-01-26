Пастухова (Болембах) Зинаида — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пастухова (Болембах) Зинаида

Место рождения

с.Шералдай Бурятской АССР

Дата рождения

17.08.1903

Дата смерти

26.01.1999

Пол

Женский

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.08.1903

Отец: Болембах Иуда

Мать: Болембах (Гриф) Сарра Нахимовна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пастухов Михаил

Работа или профессия
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
пекарь
Рождение ребёнка
09.11.1927

Дочь: (Пастухова) Ирина

Отец ребёнка: Пастухов Михаил

Смерть
26.01.1999

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