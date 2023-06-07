Меланья Федотова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1710
Дата смертиДо 1785
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1734
Отец ребёнка: Суриков Антип Петров
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Суриков Антип Петров
Московская область, Волоколамский район, д. Красиково (Московская губ., Волоколамский у., дер. Красиково)
Работа или профессия
Неизвестно
крепостная крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Московская губ., Волоколамский у., дер. Красиково
Смерть
До 1785
Московская область, Волоколамский район, д. Красиково (Московская губ., Волоколамский у., дер. Красиково)