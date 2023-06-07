Меланья Федотова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Меланья Федотова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1710

Дата смерти

До 1785

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1720 г.р.

Дети

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1710

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1734

Сын: Суриков Григорий Антипов

Отец ребёнка: Суриков Антип Петров

Красиково, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Суриков Антип Петров

Красиково, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Московская область, Волоколамский район, д. Красиково (Московская губ., Волоколамский у., дер. Красиково)
Работа или профессия
Неизвестно
крепостная крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Красиково, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Московская губ., Волоколамский у., дер. Красиково
Смерть
До 1785
Красиково, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Московская область, Волоколамский район, д. Красиково (Московская губ., Волоколамский у., дер. Красиково)
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