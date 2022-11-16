Нилов Алексей Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Нилов Алексей Григорьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Нилов Анатолий Алексеевич

Мать ребёнка: Нилова Людмила Андреевна

Рождение ребёнка
01.09.1960

Дочь: Иванова Галина Алексеевна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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