Иван Анисимов
Место рождения
Дата рождения24.11.1759 ст.
Дата смерти13.08.1805
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.11.1759 ст.
Отец: Анисим Егоров
Мать: Евдокия Емельянова
ЦГИА СПб Фонд 19 Опись 125 дело № 747, Метрическия книга церкви Св. Великомученика и Победоносца Георгия в селе Ратчина за 1759 год рождение 24.11.1759 г. крещение 30.11.1759 г. той жедеревни (Тютицы... Показать все
Бракосочетание
09.02.1791
Жена: Агрипина Архипова
ЦГИА СПб Фонд 19 Опись 125 дело № 773, Метрическая книга церкви Св. Великомученика и Победоносца Георгия в селе Ратчина за 1791 год л. 144об венчание 09.02.1791 вотчины его сиятельства графа Льва К... Показать все
Рождение ребёнка
05.01.1792
Сын: Тимофей Иванов
Мать ребёнка: Агрипина Архипова
Рождение ребёнка
06.03.1794
Сын: Кондратий Иванов
Мать ребёнка: Агрипина Архипова
ЦГИА СПб Фонд 19 Опись 124 дело № 575, Метрическия книга церкви Св. Великомученика и Победоносца Георгия в селе Ратчина за 1794 год, л. 47 рождение 06.03.1794 г. деревни Тютицы у Ивана Анисимова сын ... Показать все
Рождение ребёнка
26.07.1801 ст.
Сын: Евдоким Иванов
Мать ребёнка: Агрипина Архипова
ЦГИА СПб Фонд 19 Опись 124 дело № 581, Метрическия книга церкви Св. Великомученика и Победоносца Георгия в селе Ратчина за 1801 год, л. 202 рождение 26.07.1801 г. деревни Тютицы у крестьянина Ивана ... Показать все
Бракосочетание
24.06.1804
Жена: Акулина Еримеева
ЦГИА СПб Фонд 19 Опись 125 дело № 776, Метрическая книга церкви Св. Великомученика и Победоносца Георгия в селе Ратчина за 1804 год, л. 51об. бракосочетание 24.06(07?).1804 вотчины господина барона ... Показать все
Смерть
13.08.1805
ЦГИА СПб Фонд 19 Опись 125 дело № 777, Метрическая книга церкви Св. Великомученика и Победоносца Георгия в селе Ратчина за 1805 год, л.158 запись о смерти 13.08.1805 деревни Тютицы крестьянин Иван Ан... Показать все