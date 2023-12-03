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Новиков Фёдор

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1748

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1748

Отец: Новиков Артамон Леонтьев

Мать: Новикова Мария Семёнова дочь

Смерть
Неизвестно
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