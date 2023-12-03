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Новиков Фёдор
Новиков Фёдор
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1748
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Новиков Артамон Леонтьев
1708 г.р.
Мать
Новикова (Кузмина Козмина) Мария (Марья) Семёнова дочь
1706 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ВС
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Биография
Биография
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Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
1748
Отец:
Новиков Артамон Леонтьев
Мать:
Новикова Мария Семёнова дочь
Смерть
Неизвестно
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