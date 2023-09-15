Чернышев Филимон Константинович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
24.01.1882 ст.
Дочь: Чернышева Филицата Филимоновна
Мать ребёнка: Чернышева Татьяна Романовна
Рождение ребёнка
11.11.1886 ст.
Сын: Чернышев Григорий Филимонович
Мать ребёнка: Чернышева Татьяна Романовна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно