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Чернышев Филимон Константинович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
24.01.1882 ст.

Дочь: Чернышева Филицата Филимоновна

Мать ребёнка: Чернышева Татьяна Романовна

Тундриха, Коношский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
11.11.1886 ст.

Сын: Чернышев Григорий Филимонович

Мать ребёнка: Чернышева Татьяна Романовна

Тундриха, Коношский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чернышева Татьяна Романовна

Место жительства
Неизвестно
Тундриха, Коношский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
Неизвестно
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