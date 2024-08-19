Bāliņa (Vepere) Marija — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Bāliņa (Vepere) Marija

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1848

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1828 г.р.

Дети

Добавил:

MV
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1848

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
06.02.1872

Муж: Bāliņš Miķelis

Рождение ребёнка
16.03.1875

Сын: Bāliņš Pēteris

Отец ребёнка: Bāliņš Miķelis

Рождение ребёнка
23.03.1879

Сын: Bāliņš Kārlis

Отец ребёнка: Bāliņš Miķelis

Смерть
Неизвестно

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