Bāliņa (Vepere) Marija
Место рожденияНе указано
Дата рождения1848
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1848
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
06.02.1872
Муж: Bāliņš Miķelis
Рождение ребёнка
16.03.1875
Сын: Bāliņš Pēteris
Отец ребёнка: Bāliņš Miķelis
Рождение ребёнка
23.03.1879
Сын: Bāliņš Kārlis
Отец ребёнка: Bāliņš Miķelis
Смерть
Неизвестно