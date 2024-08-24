Бритвин Павел Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1910
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910
Отец: Бритвин Григорий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Зайцева (Бритвина) Галина Павловна
Мать ребёнка: Бритвина Антонина Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1938
Мать ребёнка: Бритвина Антонина Васильевна
Смерть
Неизвестно