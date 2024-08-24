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Бритвин Павел Григорьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1910

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910

Отец: Бритвин Григорий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Зайцева (Бритвина) Галина Павловна

Мать ребёнка: Бритвина Антонина Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бритвина Антонина Васильевна

Рождение ребёнка
1938

Сын: Бритвин Юрий Павлович

Мать ребёнка: Бритвина Антонина Васильевна

Смерть
Неизвестно

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