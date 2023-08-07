Прашуткина Аксинья Фёдоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1905
Сын: Грошев Степан
Рождение ребёнка
1907
Сын: Грошев Василий
Рождение ребёнка
1910
Дочь: Грошева Катерина
Рождение ребёнка
1911
Дочь: Грошева Евдокия
Рождение ребёнка
01.08.1919
Дочь: Грошева Анастасия Михайловна
Отец ребёнка: Грошев Михаил Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно