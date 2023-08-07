Прашуткина Аксинья Фёдоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Прашуткина Аксинья Фёдоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1905

Сын: Грошев Степан

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
1907

Сын: Грошев Василий

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
1910

Дочь: Грошева Катерина

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
1911

Дочь: Грошева Евдокия

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
01.08.1919

Дочь: Грошева Анастасия Михайловна

Отец ребёнка: Грошев Михаил Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Грошев Михаил Иванович

Смерть
Неизвестно
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